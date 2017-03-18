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Александр Зуев: Взламывать оборону «Ростова» будет очень тяжело

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России против «Ростова».

– Начало весенней части Чемпионата команда провела на искусственных полях. Каково сейчас будет играть на натуральном газоне «Металлурга»?
– Всю неделю мы тренировались на натуральном поле клубной базы, поэтому никаких проблем с этим быть не должно. Думаю, все будет нормально.

– Впереди у «Крыльев» матч с «Ростовом», который в четверг провел игру в Манчестере...
– Да, я смотрел эту игру. «Ростов» – очень организованная команда, всегда выполняющая установку тренера. Взламывать их оборону будет очень тяжело. Они грамотно перемещаются, не оставляя сопернику свободных зон. Будем стараться креативить и вскрывать их оборону. Мы идем внизу турнирной таблицы, но с психологией у нас сейчас все нормально. Вадим Викторович говорит нам быть вместе, ведь только в сложных ситуациях и проявляется сила коллектива. Думаю, что у нас должно все наладиться.

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Ростов» состоится завтра, 19 марта и начнется в 14:00 по московскому времени. 

Матч

Крылья Советов - Ростов

Место и дата

19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

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