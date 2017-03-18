Даниэль Риккардо: Постараюсь подарить болельщикам повод для празднования в воскресенье
Австралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо
поделился ожиданиями от домашнего этапа Формулы-1, который стартует на этой
неделе.
«Всегда приятно вернуться
на родину и насладиться летним солнцем после зимних тестов. Мой домашний этап
великолепен во многих отношениях, но в то же время меня ждёт длинная и напряженная
неделя, которая всегда начинается в понедельник и продолжается до вечера
воскресенья.
В Австралии потрясающая
публика. Каждый день, приезжая на трассу, мы получаем невероятно теплый прием
со стороны болельщиков.
Безусловно, я получу
наслаждение от гоночного уик-энда и постараюсь подарить болельщикам повод для
празднования в воскресенье», - сказал Риккардо.
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