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Даниэль Риккардо: Постараюсь подарить болельщикам повод для празднования в воскресенье

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Австралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от домашнего этапа Формулы-1, который стартует на этой неделе.

«Всегда приятно вернуться на родину и насладиться летним солнцем после зимних тестов. Мой домашний этап великолепен во многих отношениях, но в то же время меня ждёт длинная и напряженная неделя, которая всегда начинается в понедельник и продолжается до вечера воскресенья.

В Австралии потрясающая публика. Каждый день, приезжая на трассу, мы получаем невероятно теплый прием со стороны болельщиков.

Безусловно, я получу наслаждение от гоночного уик-энда и постараюсь подарить болельщикам повод для празднования в воскресенье», - сказал Риккардо.

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