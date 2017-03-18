Даниил Квят: Пока не имел удовольствия познакомиться с Нельсоном Пике

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих отношениях с дочерью трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсоном Пике.

«Мы не сразу начали встречаться, мне пришлось побыть «хорошим парнем» примерно месяц, но затем мы решили, что это неплохая идея».

«Нет, пока не имел такого удовольствия познакомиться с Нельсоном Пике, прежде всего потому, что он живет в Бразилии, и мы просто не пересекались. Но я думаю, мы обязательно встретимся. В определенный момент должны. Это случится, когда судьба решит свести нас. Я пока не знаю, когда именно», - приводит слова Квята Motorsport.com