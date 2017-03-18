«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на
домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4.
В составе победителей дважды голами отметился Сидни Кросби и по разу Фил Кессел,
Джейк Гюнцель, Ник Бонино и Картер Рауни, а у гостей дубль оформил Кайл Пальмери и по одной шайбе забросили Стефан Ноэсен и Бо Беннет.
Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин участие
в матче не принимал из-за травмы верхней части тела.
«Питтсбург» с 97-ю очками поднялся на второе место в
Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 16-й строчке,
имея в активе 64 балла.
В следующем матче «пингвины» 19 марта примут «Флориду»,
а «дьяволы» в этот же день встретятся с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Питтсбург - Нью-Джерси - 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)
Голы:
Палмиери (Холл, Мур), 5:35 (0:1). Кессел (Каллен, Хорнквист), 6:37 (1:1). Гентзел (Кросби, Думулин), 13:30 (2:1). Ноэсен (Заха, J. Quenneville), 14:02 (2:2). Кросби (Штрайт, Шульц), 19:45 (3:2). Бонино (Кюнхакль, Роуни), 35:47 (4:2). Беннетт (Хенрик, Мэррилл), 39:09 (4:3). Роуни (Сестито, Кюнхакль), 45:17 (5:3). Палмиери (Бландизи), 56:29 (5:4). Кросби (Шири), 59:26 (6:4).
Место и дата
18 марта 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция