«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4.

В составе победителей дважды голами отметился Сидни Кросби и по разу Фил Кессел, Джейк Гюнцель, Ник Бонино и Картер Рауни, а у гостей дубль оформил Кайл Пальмери и по одной шайбе забросили Стефан Ноэсен и Бо Беннет.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы верхней части тела.

«Питтсбург» с 97-ю очками поднялся на второе место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 64 балла.

В следующем матче «пингвины» 19 марта примут «Флориду», а «дьяволы» в этот же день встретятся с «Коламбусом».

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