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«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4.

В составе победителей дважды голами отметился Сидни Кросби и по разу Фил Кессел, Джейк Гюнцель, Ник Бонино и Картер Рауни, а у гостей дубль оформил Кайл Пальмери и по одной шайбе забросили Стефан Ноэсен и Бо Беннет.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы верхней части тела.

«Питтсбург» с 97-ю очками поднялся на второе место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 64 балла.

В следующем матче «пингвины» 19 марта примут «Флориду», а «дьяволы» в этот же день встретятся с «Коламбусом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Питтсбург - Нью-Джерси - 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)

Голы:

Палмиери (Холл, Мур), 5:35 (0:1). Кессел (Каллен, Хорнквист), 6:37 (1:1). Гентзел (Кросби, Думулин), 13:30 (2:1). Ноэсен (Заха, J. Quenneville), 14:02 (2:2). Кросби (Штрайт, Шульц), 19:45 (3:2). Бонино (Кюнхакль, Роуни), 35:47 (4:2). Беннетт (Хенрик, Мэррилл), 39:09 (4:3). Роуни (Сестито, Кюнхакль), 45:17 (5:3). Палмиери (Бландизи), 56:29 (5:4). Кросби (Шири), 59:26 (6:4).

Место и дата

18 марта 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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