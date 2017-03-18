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«Томь» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 11:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Томь» сыграет с «Амкаром».

Встреча пройдет на стадионе «Труд» в Томске и начнется в 11:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Амкар» с 30-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Томь» расположилась на последней, 16-й строчке, имея в активе девять баллов.

В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Перми.

Матч

Томь - Амкар

Судья:

Тимур Арсланбеков (Россия)

Место и дата

18 марта 11:30, Труд, Текстовая трансляция

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