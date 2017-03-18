«Урал» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Рубином».

Встреча пройдет на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Рубин» с 27-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Урал» расположился на 12-й строчке, имея в активе 17 баллов.

В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда победу со счетом 3:0 одержала команда из Казани.