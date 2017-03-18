«Локомотив» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
В матче 20-го
тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет со «Спартаком».
Встреча
пройдет в Москве и начнется в 16:30 по местному времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Спеартак»
с 44 очками лидирует в турнирной таблице, а «Локомотив» расположился на 10-й
строчке, имея в активе 26 баллов.
В сентябре минувшего года команды встречались в рамках первого круга текущего сезона российской премьер-лиги, тогда победу со счетом 1:0 одержали красно-белые.
Матч
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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