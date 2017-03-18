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Андрей Ведищев: Задача «Локо» на сезон – попасть в Евролигу

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение от «Уникахи» (74:63) в полуфинале Еврокубка.

«В целом, не могу сказать, что этот евросезон нам не удался. Но все же серия с «Уникахой» у нас не получилась. В таких матчах важна в том числе и психологическая готовность, а мы выпали из игрового ритма, большая пауза не пошла нам на пользу.

В первую очередь не получилась игра в нападении, а против команды, которая играет в быстрый баскетбол и отлично укомплектована, нужно вообще не совершать ошибок. У нас же они были.

«Уникаха» заслуженно вышла в финал, но задачи «Локо» на сезон остаются прежние — попасть в Евролигу. Теперь будем стараться сделать это через попадание в финал Единой лиги ВТБ, - приводит слова Ведищева официальный сайт команды.

Матч

Уникаха - Локомотив-Кубань - 74:63

Место и дата

17 марта 22:45, Мартин Карпена, Онлайн-трансляция

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