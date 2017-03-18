Андрей Ведищев: Задача «Локо» на сезон – попасть в Евролигу
Президент
баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал
поражение от «Уникахи» (74:63) в полуфинале Еврокубка.
«В целом, не могу сказать, что этот евросезон нам не
удался. Но все же серия с «Уникахой» у нас не получилась. В таких матчах важна
в том числе и психологическая готовность, а мы выпали из игрового ритма,
большая пауза не пошла нам на пользу.
В первую очередь не получилась игра в нападении, а против
команды, которая играет в быстрый баскетбол и отлично укомплектована, нужно
вообще не совершать ошибок. У нас же они были.
«Уникаха» заслуженно вышла в финал, но задачи «Локо» на сезон остаются прежние — попасть в Евролигу. Теперь будем стараться сделать это через попадание в финал Единой лиги ВТБ, - приводит слова Ведищева официальный сайт команды.
Матч
Уникаха - Локомотив-Кубань - 74:63
Место и дата
17 марта 22:45, Мартин Карпена, Онлайн-трансляция