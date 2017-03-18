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Саша Обрадович: Мы потеряли свой шанс еще в первом матче

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение от «Уникахи» (74:63) в полуфинале Еврокубка.

«Поздравляю «Уникаху». Они заслужили право сыграть в финале и показали, что на данный момент являются более сильной командой, чем мы. Желаю им удачи в финале.

На самом деле, мне кажется, что мы потеряли свой шанс еще в первом матче, когда лишились преимущества домашнего паркета. Когда мы отправлялись сюда, мы понимали, что выиграть здесь — это очень серьезная задача. Мы очень плохо начали, затем нащупали свой ритм и почти выиграли все оставшиеся четверти, но, конечно, это не то же самое, что одержать победу в матче.

Соперник сделал хорошую работу, смог найти нужных людей в нужный момент. Еще раз поздравляю «Уникаху» и весь ее тренерский штаб с этим успехом», - приводит слова Обрадовича официальный сайт команды.

Матч

Уникаха - Локомотив-Кубань - 74:63

Место и дата

17 марта 22:45, Мартин Карпена, Онлайн-трансляция

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