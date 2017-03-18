Два очка Ткачука принесли победу «Калгари» в матче с «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем льду обыграл «Даллас» со счетом 3:1

В составе победителей голами отметились Михаэль Фролик, Мэттью Ткачук и Марко Джиордано, забивший с передачи Ткачука, а у гостей единственную шайб забросил Бретт Ритчи.

«Калгари» с 84 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Даллас» в ней же располагается на 11 строчке, имея в активе 66 балов.

В следующем матче «Флэймз» примет 20 апреля «Лос-Анджелес, а «Старз» на следующий день сыграет с «Сан-Хосе.

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