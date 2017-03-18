Два очка Ткачука принесли победу «Калгари» в матче с «Даллас»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем
льду обыграл «Даллас» со счетом 3:1
В составе победителей голами отметились Михаэль Фролик,
Мэттью Ткачук и Марко Джиордано, забивший с передачи Ткачука, а у гостей
единственную шайб забросил Бретт Ритчи.
«Калгари» с 84 очками занимает пятое место в Западной
конференции, а «Даллас» в ней же располагается на 11 строчке, имея в активе 66
балов.
В следующем матче «Флэймз» примет 20 апреля «Лос-Анджелес,
а «Старз» на следующий день сыграет с «Сан-Хосе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Калгари - Даллас - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы:
Фролик (Баклунд, Джиордано), 16:07 (1:0). Ткачук (Джиордано, Хэмилтон Д.), 25:20 (2:0). Джиордано (Ткачук), 28:32 (3:0). Ритчи 53:19 (3:1).
Место и дата
18 марта 04:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция