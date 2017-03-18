Победа «Анжи» над «Оренбургом» и поражения ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубани». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

1. В стартовом матче 20-го тура чемпионата России «Анжи» обыграл «Оренбург».

2. Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом победила «Ингольштадт» в бундеслиге.

3. Гол Кевина-Принса Боатенга принес победу «Лас-Пальмасу» в матче с «Вильярреалом».

4. В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА неожиданно уступил испанской «Басконии».

5. Также, как и УНИКС в параллельном матче уступил на выезде «Жальгирису».

6. «Локомотив-Кубань» вылетел из Еврокубка, уступив в полуфинале «Уникахе».

7. В ночь с пятницы на субботу в Национальной хоккейной лиге прошло четыре матча, а в НБА состоялось девять игр.

8. «Питтсбург» без Евгения Малкина обыграл «Нью-Джерси».

9. Два очка Мэттью Ткачука принесли победу «Калгари» в матче с «Даллас».

10. Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший провел мастер-класс в Москве, за который он получил пять миллионов рублей.

Цитата дня:«Оренбург» - самая слабая команда в лиге», - Александр Прудников уколол свой бывший клуб.

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