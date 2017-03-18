Победа «Анжи» над «Оренбургом» и поражения ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубани». Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.
1. В стартовом
матче 20-го тура чемпионата России «Анжи» обыграл «Оренбург».
2. Дортмундская «Боруссия»
с минимальным счетом победила «Ингольштадт» в бундеслиге.
3. Гол
Кевина-Принса Боатенга принес победу «Лас-Пальмасу» в матче с «Вильярреалом».
4. В матче регулярного чемпионата Евролиги
ЦСКА неожиданно уступил испанской «Басконии».
5. Также, как и
УНИКС в параллельном матче уступил на выезде «Жальгирису».
6. «Локомотив-Кубань»
вылетел из Еврокубка, уступив в полуфинале «Уникахе».
7. В ночь с
пятницы на субботу в Национальной хоккейной лиге прошло четыре матча, а в НБА
состоялось девять игр.
8. «Питтсбург»
без Евгения Малкина обыграл «Нью-Джерси».
9. Два очка
Мэттью Ткачука принесли победу «Калгари» в матче с «Даллас».
10. Знаменитый
американский боксер Флойд Мэйвезер-младший провел мастер-класс в Москве, за
который он получил пять миллионов рублей.
Цитата дня:«Оренбург» - самая слабая команда в лиге», - Александр Прудников уколол свой бывший клуб.
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