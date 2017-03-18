Веснина обыграла Младенович и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Елена Веснина стала первой финалисткой турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
Сегодня Веснина нанесла поражение французской теннисистке Кристине Младенович в двух партиях.
Елена выиграла пять геймов на чужой подаче.
В матче за титул Веснина сразится с победительницей матча Светлана Кузнецова - Каролина Плишкова.
Индиан-Уэллс (США)
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Матч
Младенович К. (Франция) - Веснина Е. (Россия) - 3:6, 4:6
Место и дата
18 марта 05:00, , Онлайн-трансляция
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