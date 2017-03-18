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Веснина обыграла Младенович и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Елена Веснина стала первой финалисткой турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Сегодня Веснина нанесла поражение французской теннисистке Кристине Младенович в двух партиях.

Елена выиграла пять геймов на чужой подаче.

В матче за титул Веснина сразится с победительницей матча Светлана Кузнецова - Каролина Плишкова.

 

Индиан-Уэллс (США)

Призовой фонд 6 814 635 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Матч

Младенович К. (Франция) - Веснина Е. (Россия) - 3:6, 4:6

Место и дата

18 марта 05:00, , Онлайн-трансляция

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