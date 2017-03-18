Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не будет устраивать кадровую революцию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию о том, что клуб может расстаться с большой группой футболистов будущим летом.

- Спекуляции после вылета из Лиги чемпионов – это нормальное явление. Такое случается не только в Англии. В следующем сезоне мы планируем прогрессировать со многими игроками, которые сейчас находятся в команде. По слухам, мы планируем поменять 12 или 13 игроков. Могу вас заверить — это просто невозможно. Нам пришлось бы заплатить за каждого новичка по 40 или 50 миллионов фунтов. То есть потратить на трансферы около 500 или 600 млн, - заявил Гвардиола.

Напомним, на этой неделе «Манчестер Сити» выбыл из борьбы в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Монако».

Команда Гвардиолы занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.