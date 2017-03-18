Карло Анчелотти: Я бы хотел, чтобы Коман остался в «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти надеется на то, что французский вингер Кингсли Коман останется в составе команды на будущий сезон.
- У Кингсли было много физических проблем, но теперь он восстановил форму, и мне хочется, чтобы он остался у нас на будущий сезон, - цитирует Анчелотти TottoJuve.
Напомним, права на Комана по-прежнему принадлежат туринскому «Ювентусу», но «Бавария» летом может выкупить игрока за 21 миллион евро.
В текущем чемпионате Германии Коман провел 12 матчей и забил 2 мяча.
Матч
Место и дата
19 марта 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически