Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Спартак
Футбол  Зенит-2- : -Спартак-Нальчик
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Атлетик- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карло Анчелотти: Я бы хотел, чтобы Коман остался в «Баварии»

Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти надеется на то, что французский вингер Кингсли Коман останется в составе команды на будущий сезон.

- У Кингсли было много физических проблем, но теперь он восстановил форму, и мне хочется, чтобы он остался у нас на будущий сезон, - цитирует Анчелотти TottoJuve.

Напомним, права на Комана по-прежнему принадлежат туринскому «Ювентусу», но «Бавария» летом может выкупить игрока за 21 миллион евро.

В текущем чемпионате Германии Коман провел 12 матчей и забил 2 мяча.

Матч

Боруссия М - Бавария

Место и дата

19 марта 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 25-й тур. «Вердер» – «РБ Лейпциг», «Хоффенхайм» – «Байер» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Ингольштадт»В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем стадионе обыграла «Ингольштадт» со счетом 1:0.Клаудио Маркизио: Наша дуэль с «Барселоной» будет полностью отличаться от финала 2015 годаПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.Андрес Иньеста: Несколько футболистов «Ювентуса» могут в одиночку решить исход любого матчаКапитан и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.Мануэль Нойер: Думаю, «Реал» не хотел «Баварию» в соперникиГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Хаби Алонсо: Для меня матчи с «Реалом» будут особеннымиПолузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» (М) и матчи за сборную Бразилии из-за травмыПолузащитник «Баварии» Дуглас Коста получил травму левого колена. Об этом сообщает официальная группа клуба Вконтакте.Зинедин Зидан: Рад, что нам досталась «Бавария», я живу ради таких матчейЗинедин Зидан: Рад, что нам досталась «Бавария», я живу ради таких матчейГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после окончания жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.Филипп Лам: Мы довольны, что нам достался «Реал»Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Президент «Боруссии» Д: Мы хотели избежать «Баварии», и, думаю, она хотела избежать насПрезидент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке – о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкому клубу предстоит провести два матча с «Монако».Вадим Васильев: Хорошая жеребьевка для «Монако». Как и мы, «Боруссия» нацелена на атакуВице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником монегасков стала дортмундская «Боруссия».Карл-Хайнц Румменигге: «Реал»? Тот, кто выигрывал ЛЧ в прошлом сезоне, не побеждает в следующем годуПредседатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.Павел Недвед: «Ювентус» стал сильнее после финала Лиги чемпионов 2015 годаВице-президент «Ювентуса» Павел Недвед оценил итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой чемпионам Италии досталась «Барселона».Лотар Маттеус: Четыре лучшие команды Лиги чемпионов играют друг с другомЧемпион мира 1990 года Лотар Маттеус прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, которая в пятницу прошла в Ньоне.Карло Анчелотти: Матч с «Реалом» станет особенным для меняГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его команды станет «Реал».«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Шальке» и другие пары 1/4 финала Лиги ЕвропыВ пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы.Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «МЮ» достался «Андерлехт»!Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «МЮ» достался «Андерлехт»!В пятницу в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.Эмилио Бутрагеньо: «Бавария» – не лучший жребий, который мог выпасть «Реалу»Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником действующего обладателя трофея стал чемпион Германии «Бавария».«Бавария» – «Реал», «Ювентус» – «Барселона» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионовВ пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов.Хет-трик «Динамо» и другие эпизоды Тимощука в «Зените», которые вы могли забытьХет-трик «Динамо» и другие эпизоды Тимощука в «Зените», которые вы могли забыть20 миллионов, разгром «Динамо», Кубок УЕФА – «Советский спорт» вспомнил, чем запомнился Анатолий Тимощук российским болельщикам.
Хоккей
«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси»
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» уступил «Уникахе» в полуфинале Еврокубка
Баскетбол
Димитрис Итудис: Нас подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очков
Баскетбол
22 очка Де Коло не спасли ЦСКА от поражения «Басконии» в Евролиге
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Кингсли Коман
Кингсли Команвсе новости
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости