Карло Анчелотти: Я бы хотел, чтобы Коман остался в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти надеется на то, что французский вингер Кингсли Коман останется в составе команды на будущий сезон.

- У Кингсли было много физических проблем, но теперь он восстановил форму, и мне хочется, чтобы он остался у нас на будущий сезон, - цитирует Анчелотти TottoJuve.

Напомним, права на Комана по-прежнему принадлежат туринскому «Ювентусу», но «Бавария» летом может выкупить игрока за 21 миллион евро.

В текущем чемпионате Германии Коман провел 12 матчей и забил 2 мяча.