«Торонто» подписал форварда «Витязя»

Форвард «Витязя» Миро Аалтонен подписал контракт новичка с «Торонто». Стандартное соглашение рассчитано на три года.

23-летний финский нападающий провел один сезон в КХЛ и в 59 матчах регулярного чемпионата набрал 44 (19+25) очка при показателе полезности «–4» и 38 минутах штрафа. В четырех матчах серии плей-офф со СКА Аалтонен не отметился набранными очками, заработал семь минут штрафа и показатель полезности «–1».

Также в нынешнем сезоне форвард принял участие в двух этапах Еврохоккейтура и в шести матчах набрал 7 (6+1) очков при показателе полезности «–2» и четырех минутах штрафа.

Добавим, что до перехода в «Витязь» Аалтонен играл в Финляндии за «Эспоо» и «Кярпят», в составе которого стал бронзовым призером SM-Liiga в сезоне 2015/2016.