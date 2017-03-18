Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Спартак
Футбол  Зенит-2- : -Спартак-Нальчик
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Атлетик- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Торонто» подписал форварда «Витязя»

Источник:  ХК «Торонто Мэйпл Ливз»Комментарии

Форвард «Витязя» Миро Аалтонен подписал контракт новичка с «Торонто». Стандартное соглашение рассчитано на три года.

23-летний финский нападающий провел один сезон в КХЛ и в 59 матчах регулярного чемпионата набрал 44 (19+25) очка при показателе полезности «–4» и 38 минутах штрафа. В четырех матчах серии плей-офф со СКА Аалтонен не отметился набранными очками, заработал семь минут штрафа и показатель полезности «–1».

Также в нынешнем сезоне форвард принял участие в двух этапах Еврохоккейтура и в шести матчах набрал 7 (6+1) очков при показателе полезности «–2» и четырех минутах штрафа.

Добавим, что до перехода в «Витязь» Аалтонен играл в Финляндии за «Эспоо» и «Кярпят», в составе которого стал бронзовым призером SM-Liiga в сезоне 2015/2016.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Флориде», «Баффало» обыграл «Анахайм» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Победа «Анжи» над «Оренбургом» и поражения ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубани». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Два очка Ткачука принесли победу «Калгари» в матче с «Даллас»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем льду обыграл «Даллас» со счетом 3:1«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:3.Панин вынес стекло, Пережогин – Захарчука. Видеообзор матчей Кубка ГагаринаПанин вынес стекло, Пережогин – Захарчука. Видеообзор матчей Кубка ГагаринаСамые яркие моменты пятых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина.Хоккейный матч на новом стадионе в Петербурге может пройти в 2018 годуВице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, когда стадион на Крестовском острове сможет принять хоккейный матч.Федор Канарейкин: Перед своими болельщиками мы не должны были проигрывать третий матч подрядГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями после матча против «Ак Барса» в рамках 1/2 финала плей-офф Восточной конференции. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.Зинэтула Билялетдинов: Дать отдохнуть Гарипову? Мы подумаемГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в пятом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.В чем Знарок виноват перед «Динамо»? Обсуждаем скандал, случившийся в ПитереВ чем Знарок виноват перед «Динамо»? Обсуждаем скандал, случившийся в ПитереДмитрий Пономаренко - о щекотливой ситуации, в которой оказался главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок после победы над «Динамо».Борис Михайлов: В ЦСКА не видно лидеровБорис Михайлов: В ЦСКА не видно лидеровВ Музее хоккея на территории «Парк Легенд» прошла встреча легендарного капитана ЦСКА и сборной СССР Бориса Михайлова с болельщиками.Маскота арестовали, Захарчука избили. «Авангард» лютовал в битве с «Ак Барсом»Маскота арестовали, Захарчука избили. «Авангард» лютовал в битве с «Ак Барсом»Вернув серию в Омск «ястребы» сразу захватили инициативу в матче и впервые в этой серии не позволили «барсам» даже мечтать о победе – 4:1.«Авангард» обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в серииПятый матч полуфинала Восточной конференции в рамках плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Авангарда».Владимир Кречин: Кинэн возглавит и сборную Китая. Это уже решеноВладимир Кречин: Кинэн возглавит и сборную Китая. Это уже решеноГенменеджер «Куньлуня» Владимир Кречин - о переменах в китайском клубе в связи с приходом в него канадского специалиста Майка Кинэна.Кирилл Капризов – игрок, о котором мечтает «Миннесота»Кирилл Капризов – игрок, о котором мечтает «Миннесота»Форвард «Салавата Юлаева» добился самого большого прогресса за год из всех новичков на карандаше клубов НХЛ.Хиетанен продлил контракт с «Динамо» на два годаЗащитник «Динамо» Юусо Хиетанен продолжит играть за бело-голубых.«Авангард» – «Ак Барс». ОнлайнМатч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина на сайте «Советского спорта».Виталий Мутко: До Кубка Конфедераций как минимум хоккейных матчей на стадионе в Петербурге не будетПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможном проведении матча СКА на стадионе в Петербурге.Андрей Сафронов: Высокомерие Знарка не делает ему честиГенеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал конфликт, который произошел между главным тренером СКА Олегом Знарком и тренером бело-голубых Андреем Скопинцевым после заключительного матча серии команд в полуфинале плей-офф Западной конференции КХЛ.Пушка страшная, почти рукопашная. Почему мы не забудем серию СКА – «Динамо»Пушка страшная, почти рукопашная. Почему мы не забудем серию СКА – «Динамо»Армейцы в третий раз подряд обыграли бело-голубых в плей-офф. И это даже не главная причина запомнить дуэль СКА с «Динамо» в Кубке Гагарина.Канарейкин прощается с Омском?Канарейкин прощается с Омском?Превью пятого матча полуфинальной серии Востока «Авангард» – «Ак Барс».
Хоккей
«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси»
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» уступил «Уникахе» в полуфинале Еврокубка
Баскетбол
Димитрис Итудис: Нас подломила третья четверть, в которой мы пропустили 27 очков
Баскетбол
22 очка Де Коло не спасли ЦСКА от поражения «Басконии» в Евролиге
все новости
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Витязь
Витязькалендарьстатистика
Миро Аалтонен
Миро Аалтоненвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости