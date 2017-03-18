Кузнецова вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Весниной
Финал крупного турнира WTA в Индиан-Уэллсе будет полностью российским.
Сегодня Светлана Кузнецова на двух тай-брейках переиграла третью ракетку мира Каролину Плишкову.
Россиянка выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла три гейма на подаче соперницы.
В финале Кузнецова сразится с соотечественницей Еленой Весниной, которая ранее нанесла поражение Кристине Младенович из Франции.
Индиан-Уэллс (США)
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:7, 6:7
Место и дата
18 марта 06:30, , Онлайн-трансляция
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