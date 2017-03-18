Кузнецова вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Весниной

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Веснина обыграла Младенович и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе Россиянка Елена Веснина стала первой финалисткой турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Турнир в Голландии готов предоставить Шараповой wild card Российская теннисистка Мария Шарапова может принять участие в турнире WTA в Хертогенбоше (Голландия). Руководители турнира могут предоставить ей wild card.

Каролина Плишкова: Нельзя позволить Кузнецовой заиграть по-своему, иначе она заставит меня бегать Третья ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о своих ожиданиях перед матчем со Светланой Кузнецовой в ½ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Кристина Младенович: Для меня не так важно, с кем теперь играть 26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (3:6, 7:6 (7:4), 6:2) в четвертьфинале турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, что позволит 23-летней теннисистке из Франции дебютировать в топ-20 рейтинга WTA на следующей неделе.

Елена Веснина: Заключительный гейм с Уильямс провела так, будто это мой последний гейм в жизни 15-я ракетка мира Елена Веснина рассказала о том, что чувствует после победы над Винус Уильямс из США (6:2, 4:6, 6:3) и выхода в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

Ибрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.

Веснина обыграла Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе Россиянка Елена Веснина пробилась в финал турнира WTA, который проходит в американском Индиан-Уэллсе.

Гарбинье Мугуруса: Я нисколько не расстроена поражением от Плишковой Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча с Каролиной Плишковой из Чехии (6:7 (2:7), 6:7 (5:7)) в ¼ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Каролина Плишкова: Мне всегда удаются матчи с Мугурусой Третья ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе. В ¼ финала чешская теннисистка на двух тай-брейках победила седьмого номера мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу из Испании (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)).

Плишкова стала соперницей Кузнецовой по полуфиналу туринра в Индиан-Уэллсе Чешка Каролина Плишкова станет соперницей россиянки Светланы Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Российская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 6:3, 6:2.

Веснина, обыграв Кербер, вышла в поуфинал турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Винус Уильямс Российская теннисистка Елена Веснина в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер.

Кристина Младенович: Теперь я веду в личных встречах с Халеп, с игроками из топ-5 такое происходит не так часто 26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала свою победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 6:3) в матче третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Анжелик Кербер: Не помню, когда в последний раз играла с Весниной Вторая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала победу над Полин Парментье из Франции (7:5, 3:6, 7:5) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе и высказалась о матче с Еленой Весниной.

Веснина, обыграв Бабош, впервые вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе Российская теннисистка Елена Веснина в рамках третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе нанесла поражение представительнице Венгрии Тимеи Бабош.

WTA: Шарапова может участвовать в турнире на той неделе, когда истекает срок ее дисквалификации WTA (Женская теннисная ассоциация) выступила с разъяснениями в связи с предоставлением российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнире в Штутгарте.

Гарбинье Мугуруса: Года два назад я бы не вытащила такой матч Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса прокомментировала матч с 17-летней американской теннисисткой Кайлой Дэй (3:6, 7:5, 6:2) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Доминика Цибулкова: Плишкова подавала как животное Пятая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала матч третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Кристиной Плишковой (2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)), по ходу которого она отыграла матч-бол.