Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Спартак
Футбол  Зенит-2- : -Спартак-Нальчик
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Атлетик- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мурат Гассиев: Хотел бы вернуться на ринг в июне, а Головкин нокаутирует Джейкобса до 6 раунда (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев рассказал о своих дальнейших планах и дал прогноз на исход поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс. 

- Я думаю, бой Головкин - Джейкобс понравится каждому из нас. Полагаю, что шансы - 50 на 50. Джейкобс - великолепный боец. Он силен физически, обладает хорошо поставленным ударом. Думаю, это будет настоящая проверка для Triple G. Но Геннадий проделал великолепную работу в тренировочном лагере, у него были отличные спарринг-партнеры. Посмотрим, что случится завтра. 

Нет, сам я не тренировался с Головкиным. Он слишком силен для меня.

Надеюсь, смогу вернуться на ринг в июне. Но не знаю, это зависит от моей команды. Готов сразиться с кем угодно.

Если давать однозначный прогноз на предстоящий бой - полагаю, Геннадий нокаутирует Джейкобса до шестого раунда, - рассказал Гассиев. 


Напомним, Мурат Гассиев завоевал титул чемпиона мира в минувшем декабре. В Москве он одержал победу по очкам над соотечественником Денисом Лебедевым.

Бой Геннадий Головкин - Даниел Джейкобс за три чемпионских пояса (WBC, WBA, IBF) в среднем весе состоится утром 19 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Головкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрах

Спецвыпуск программы «Держи удар, посвященный предстоящему поединку:

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрахГоловкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрахДо поединка Геннадий Головкин – Дэниел Джейкобс остается всего несколько часов.Головкин оказался легче ДжейкобсаЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин и действующий чемпион WBA Дэниел Джейкобс прошли процедуру взвешивания.Ибрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утраИбрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Геннадий Головкин: Я не хочу убить или уничтожить Джейкобса. Это соперник, которого я уважаюЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин готовится выйти на ринг с американцем Дэниелом Джейкобсом.Хулио Сезар Чавес-младший: Альваресу не нравится то, что я о нем говорю, но он заплатит за всеМексиканец Хулио Сезар Чавес уверен в своей победе над соотечественником Саулем Альваресом.Обозреватель The Ring: Не верьте тем, кто говорит, что Головкин уже не в лучшей формеОбозреватель журнала The Ring Норм Фрауэнхайм уверен в том, что чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин в воскресенье победит Дэниела Джейкобса.«В бою с Головкиным Джейкобс не услышит финальный гонг». Спецвыпуск «Держи удар»«В бою с Головкиным Джейкобс не услышит финальный гонг». Спецвыпуск «Держи удар»В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о предстоящей встрече Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом.Джонатон Бэнкс: Джейкобс – более сложный соперник для Головкина, чем АльваресТренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс поделился ожиданиями от боя Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс.Дэниэл Джейкобс: Когда я посмотрел в глаза Головкину - увидел обычного человека. И у него может пойти кровьАмериканский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от поединка с Геннадием Головкиным за три чемпионских пояса.Геннадий Головкин: Не хочу смотреть за спину Джейкобсу, а о бое Мэйвезер - Макгрегор не думаю ничегоЧемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин дал комментарий накануне защиты титулов в поединке с Дэниэлом Джейкобсом.Бернард Хопкинс: В бою Головкин – Джейкобс нас ждет большая сенсация. Дэниэл победит по очкамЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах американец Бернард Хопкинс считает, что его соотечественник Дэниэл Джейкобс сможет отобрать три чемпионских пояса у Геннадия Головкина в будущую субботу.Рой Джонс-младший: Джейкобс упадет в бою с ГоловкинымЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший полагает, что Геннадий Головкин в будущий уик-энд одержит победу в бою с Дэниэлом Джейкобсом.Оскар де ла Хойя: Мы отправили Головкину справедливый контракт на бой с АльваресомГлава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя по-прежнему намерен организовать будущей осенью поединок мексиканца Сауля Альвареса с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Геннадий Головкин: Готов к бою с ДжейкобсомКазахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с обладателем титула WBA Regular, американцем Дэниелом Джейкобсом.Геннадий Головкин: Хочу, чтобы Чавес победил АльваресаЧемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин будет болеть за Хулио Сезара Чавеса-младшего в поединке с Саулем Альваресом.Камбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в мартеКамбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в марте«Советский спорт» представляет самые интересные и значимые боксерские поединки наступившего месяца.Менеджер Гассиева: Мы не видим заинтересованности в реванше со стороны команды ЛебедеваМенеджер чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал о ближайших планах спортсмена.Хулио Сезар Чавес: Головкин – фаворит. Альварес не хочет рисковатьМексиканский боксер Хулио Сезар Чавес считает, что Сауль Альварес отказался от боя с Геннадием Головкиным из-за страха.Оскар де ла Хойя: Бой Головкин – Альварес не состоится только в том случае, если Канело проиграет ЧавесуГлава компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя по-прежнему уверен в том, что бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится.Оскар де ла Хойя: У Головкина есть предложение от АльваресаПромоутер Оскар де ла Хойя заявил, что мексиканец Сауль Альварес не избегает боя с казахом Геннадием Головкиным.
Хоккей
Кросби, Джиордано и Ягр названы лучшими игроками пятницы в НХЛ
Футбол
Тони Пьюлис: Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»
Хоккей
Сидни Кросби: Мне повезло, что я играю с Малкиным
Баскетбол
Андрей Кириленко: Для Мозгова сборная России станет глотком свежего воздуха
все новости
Дэниел Джейкобс
Дэниел Джейкобсвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Мурат Гассиев
Мурат Гассиеввсе новости