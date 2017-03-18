Мурат Гассиев: Хотел бы вернуться на ринг в июне, а Головкин нокаутирует Джейкобса до 6 раунда (видео)

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев рассказал о своих дальнейших планах и дал прогноз на исход поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.



- Я думаю, бой Головкин - Джейкобс понравится каждому из нас. Полагаю, что шансы - 50 на 50. Джейкобс - великолепный боец. Он силен физически, обладает хорошо поставленным ударом. Думаю, это будет настоящая проверка для Triple G. Но Геннадий проделал великолепную работу в тренировочном лагере, у него были отличные спарринг-партнеры. Посмотрим, что случится завтра.

Нет, сам я не тренировался с Головкиным. Он слишком силен для меня.

Надеюсь, смогу вернуться на ринг в июне. Но не знаю, это зависит от моей команды. Готов сразиться с кем угодно.

Если давать однозначный прогноз на предстоящий бой - полагаю, Геннадий нокаутирует Джейкобса до шестого раунда, - рассказал Гассиев.





Напомним, Мурат Гассиев завоевал титул чемпиона мира в минувшем декабре. В Москве он одержал победу по очкам над соотечественником Денисом Лебедевым.

Бой Геннадий Головкин - Даниел Джейкобс за три чемпионских пояса (WBC, WBA, IBF) в среднем весе состоится утром 19 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Спецвыпуск программы «Держи удар, посвященный предстоящему поединку:

