Джейми Каррагер: После встречи со мной Лукаку передумал подписывать контракт с «Эвертоном» – миссия выполнена
Бывший защитник «Ливерпуля»
и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о желании форварда «Эвертона»
Ромелу Лукаку сменить клуб.
«После того, как две недели назад я встретился с Лукаку, он вдруг передумал подписывать новый контракт с «Эвертоном» – моя миссия выполнена.
А если серьезно, я был удивлен, когда агент Мино Райола говорил, что все решено на 99,9 процента. Я понимаю, почему Лукаку хочет сейчас уйти.
Это не вопрос денег. Все дело в Лиге чемпионов и желании побеждать. И на нынешнем этапе Лукаку заслужил это. С этим согласны и многие болельщики «Эвертона», с которыми я разговаривал.
Я всегда думал, что Лукаку подождет до лета и посмотрит, кого подпишет «Эвертон». Но не забывайте, что именно Куман говорил о том, что Лукаку должен стремиться играть в клубе уровня «Барселоны». И пообщавшись с Ромом, у меня не осталось сомнений, что он видит себя одним из ведущих форвардов Лиги чемпионов и хочет там играть.
Если «Эвертон» не пробьется в этот турнир в течение
следующих 18 месяцев, к сожалению, это будет завершением карьеры Лукаку на «Гудисон
Парк». Он может уйти даже этим летом», – написал Каррагер в своей колонке на Daily Mail.
Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний бельгиец забил 19 голов в 27 матчах премьер-лиги и возглавляет список лучших бомбардиров турнира.