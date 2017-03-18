Джейми Каррагер: После встречи со мной Лукаку передумал подписывать контракт с «Эвертоном» – миссия выполнена

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о желании форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку сменить клуб.

«После того, как две недели назад я встретился с Лукаку, он вдруг передумал подписывать новый контракт с «Эвертоном» – моя миссия выполнена.

А если серьезно, я был удивлен, когда агент Мино Райола говорил, что все решено на 99,9 процента. Я понимаю, почему Лукаку хочет сейчас уйти.

Это не вопрос денег. Все дело в Лиге чемпионов и желании побеждать. И на нынешнем этапе Лукаку заслужил это. С этим согласны и многие болельщики «Эвертона», с которыми я разговаривал.

Я всегда думал, что Лукаку подождет до лета и посмотрит, кого подпишет «Эвертон». Но не забывайте, что именно Куман говорил о том, что Лукаку должен стремиться играть в клубе уровня «Барселоны». И пообщавшись с Ромом, у меня не осталось сомнений, что он видит себя одним из ведущих форвардов Лиги чемпионов и хочет там играть.

Если «Эвертон» не пробьется в этот турнир в течение следующих 18 месяцев, к сожалению, это будет завершением карьеры Лукаку на «Гудисон Парк». Он может уйти даже этим летом», – написал Каррагер в своей колонке на Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний бельгиец забил 19 голов в 27 матчах премьер-лиги и возглавляет список лучших бомбардиров турнира.