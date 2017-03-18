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Андрей Кириленко: Для Мозгова сборная России станет глотком свежего воздуха

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил ситуацию, в которой оказался центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов.

- Конечно, сборной России ситуация Мозгова в «Лейкерс» не на руку: для нас важно, чтобы у Тимофея была игровая практика. С другой стороны, это на руку с точки зрения физического состояния – у Мозгова будет меньше нагрузка, он отдохнет и подойдет в хорошей форме к старту сборов. Психологический минус – он не будет играть, и это, конечно, давит на любого. С другой стороны – он точно успеет соскучиться по баскетболу, по лидерству. Для него сборная станет глотком свежего воздуха – как сам Евробаскет, так и вся подготовка к нему.

Конечно, отсутствие игровой практики скажется, но только в первые недели тренировочного лагеря. Не думаю, что это станет проблемой, когда подойдет время самого чемпионата Европы. К нему все придут примерно в одном состоянии.

Мозгов не молодой парень, только пришедший в НБА, и прекрасно понимает все плюсы и минусы сложившейся ситуации. Тимофею нужно оставаться профессионалом и на хорошей ноте завершить сезон в плане своего физического и психологического состояния. Не нужно искать поводов для расстройства, лучше работать над своим индивидуальным состоянием. Плюс сейчас, наверное, хорошее время последить за своим здоровьем, подлечить болячки. И уже с хорошим настроением готовиться к новому сезону, - рассказал Кириленко.

Напомним, тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс» не планирует использовать Тимофея Мозгова в оставшихся матчах регулярного чемпионата НБА-2016/17.

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