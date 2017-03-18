Сидни Кросби: Мне повезло, что я играю с Малкиным

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал о своем партнере по команде Евгении Малкине.

«Он невозмутимый парень. Любит повеселиться, пошутить. Думаю, самое важное – это не относиться к нему слишком серьезно.

Мне повезло, что я играю с ним. Он может решить исход матча. Когда идет упорный матч, ты знаешь, что можешь положиться на него, и он все сделает как надо. Безусловно, я ценю, что мы столько лет играем вместе», – приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

Напомним, Кросби дебютировал в НХЛ в 2005 году, а Малкин перешел в «Питтсбург» спустя год.

Вместе с «пингвинами» Кросби и Малкин стали двукратными обладателями Кубка Стэнли (2009, 2016).