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Тони Пьюлис: Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 29-м туре чемпионата Англии. 

- Есть ощущение, что Арсен хочет умереть тренером «Арсенала». Венгер — лицо мирового футбола, и я полагаю, что руководство «канониров» ему по-прежнему доверяет. Он войдет в историю как величайший тренер «Арсенала». Думаю, он хочет работать с командой еще пять-шесть лет, - заявил Пьюлис.

«Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Вест Бромвич» идет на восьмом месте.

Арсен Венгер бессменно возглавляет «Арсенал» с 1996 года.

Матч

Вест Бромвич - Арсенал

Место и дата

18 марта 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция





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