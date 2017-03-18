Тони Пьюлис: Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»
Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 29-м туре чемпионата Англии.
- Есть ощущение, что Арсен хочет умереть тренером «Арсенала». Венгер — лицо мирового футбола, и я полагаю, что руководство «канониров» ему по-прежнему доверяет. Он войдет в историю как величайший тренер «Арсенала». Думаю, он хочет работать с командой еще пять-шесть лет, - заявил Пьюлис.
«Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Вест Бромвич» идет на восьмом месте.
Арсен Венгер бессменно возглавляет «Арсенал» с 1996 года.
Матч
Место и дата
18 марта 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция
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