Тони Пьюлис: Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»

Поль Погба: Спасибо всем, кто поддерживает меня, совсем скоро я вернусь на поле

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, получивший травму подколенного сухожилия в ответном матче с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы, обратился к своими фанатам.