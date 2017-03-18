Кросби, Джиордано и Ягр названы лучшими игроками пятницы в НХЛ

Форвард «Питтсбурга Сидни Кросби стал первой звездой дня в НХЛ.

В матче с «Нью-Джерси» (6:4) 29-летний канадец сделал дубль и одну результативную передачу. Теперь на счету Кросби 77 (37+40) очков в 64 матчах регулярного чемпионата, и он делит первое место в списке лучших снайперов сезона с Брэдом Маршандом из «Бостона», а также идет третьим по набранным очкам.

Второй звездой пятницы признан защитник «Калгари» Марк Джиордано. 33-летний канадец поучаствовал во всех голах команды в матче с «Далласом» (3:1) и набрал 3 (1+2) очка.

Третьей звездой дня выбран форвард «Флориды» Яромир Ягр. 45-летний чех сделал две голевые передачи в матче с «Рейнджерс» (4:3 Б). После этой игры на счету Ягра стало 39 (14+25) очков в 70 матчах сезона.