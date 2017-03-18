Конор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезера и шокирую весь мир

Самый популярный боец современного ММА ирландец Конор Макгрегор уверен в том, что ему по силам отправить в нокаут Флойда Мэйвезера-младшего.

- Я боксер, и я возьму власть в боксе. Никто в этом мире не знает и не осознает, что на них надвигается, поверьте мне на слово. Когда я выйду на ринг, я шокирую весь мир.

Посмотрите мне в глаза — мне 28 лет, и я уверен в своих силах, как никто другой. Высокий, спокойный, опасно бью с обеих рук. Поверьте мне, я нокаутирую Флойда, - цитирует Макгрегора Bad Left Hook.

Напомним, Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года после победы над соотечественником Андре Берто.

Бой Флойда с Макгрегором может состояться только в том случае, если ирландец сможет урегулировать свои разногласия и контрактные обязательства с UFC.