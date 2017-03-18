Светлана Кузнецова: Мы с Весниной были в одной команде в Сочи, еще когда нам было 12

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от матча с соотечественницей Еленой Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

- Мы играли в одной команде в Сочи, еще когда нам было по 12 лет. Просто здорово, что здесь будет русский финал. Я очень рада за Лену, потому что в этом сезоне — как и в прошлом — она отлично играет. Я просто выйду на корт и постараюсь показать свой лучший теннис, и пусть победит сильнейшая, - заявила Кузнецова.

Напомним, в полуфиналах Светлана Кузнецова переиграла третью ракетку мира Каролину Плишкову, а Елена Веснина сломила сопротивление француженки Кристины Младенович.

Финал состоится утром 19 марта.







