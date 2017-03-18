Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Спартак
Футбол  Зенит-2- : -Спартак-Нальчик
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Атлетик- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Гершкович: Отсутствие Смолова стало фатальным для «Краснодара»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Российский тренер Михаил Гершкович полагает, что травма Федора Смолова стала тяжким ударом для «Краснодара».

- Как ни странно, глобального разочарования от «Краснодара» нет. Скорее наоборот — есть приятное удивление от игры «Сельты». Испанцы предстали командой очень обученной и организованной, не позволив подопечным Шалимова сыграть в свою игру.

Ну и вновь приходится говорить о роли личности — отсутствие Смолова впереди стало для «Краснодара» фатальным, - заявил Гершкович.

Напомним, «Краснодар» в отсутствие форварда сборной России уступил «Сельте» в ответном матче 1/8 Лиги Европы и не смог пробиться в следующий раунд.

19 марта в матче 20-го тура чемпионата России команда Игоря Шалимова на своем поле сыграет с «Уфой».

Матч

Краснодар - Уфа

Место и дата

19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Поражение в Черкизове осложнит «Спартаку» жизнь»«Поражение в Черкизове осложнит «Спартаку» жизнь»Валерий Шмаров и Ринат Билялетдинов делятся ожиданиями от предстоящей игры.Оружие «Спартака», креатив «Динамо» и тренировки Тимощука. Пока вы спали (видео)Оружие «Спартака», креатив «Динамо» и тренировки Тимощука. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Локомотив» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет со «Спартаком».«Урал» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Рубином».«Томь» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 11:30 (мск)В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Томь» сыграет с «Амкаром».РФПЛ. 20-й тур. «»Томь» примет «Амкар», «Локомотив» – «Спартак» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Александр Зуев: Взламывать оборону «Ростова» будет очень тяжелоПолузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России против «Ростова».Хавьер Грасия: Мы нацелены на три очка в матче с «Уралом»Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России против «Урала».«Оренбург» - самая слабая команда в лиге». Прудников уколол свой бывший клуб«Оренбург» - самая слабая команда в лиге». Прудников уколол свой бывший клубАлександр Прудников забил единственный гол в ворота «Оренбурга», а потом побежал праздновать его к скамейке бывшей команды.Александр Григорян: Победы добились по правуГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Оренбургом» (1:0).Александр Прудников: «Оренбург» – самая слабая команда премьер-лигиАвтор единственного гола в матче 20 тура чемпионата России по футболу Александр Прудников прокомментировал игру для «Советского спорта».Роберт Евдокимов: Так и получилось, что «Анжи» забил и победилГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов дал комментарий по итогам матча с махачкалинским «Анжи» (1:0).Хоккейный матч на новом стадионе в Петербурге может пройти в 2018 годуВице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, когда стадион на Крестовском острове сможет принять хоккейный матч.«Анжи» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 20-го тура РФПЛМатч 20-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0.«Анжи» – «Оренбург». ОнлайнМатч 20-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Анжи» – «Оренбург». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче 20-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Оренбургом».«Рубин» – «Зенит». Матч состоится 1 апреляОпределены дата и время матча 21-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином».Ари: Карпин обращал на мои ошибки внимания больше. Может быть, он просто более требователен к иностранцамБразильский нападающий московского «Локомотива» Ари, который ранее выступал за «Спартак» под руководством Валерия Карпина, вспомнил о времени, проведенном вместе с российским специалистом.Денис Клюев: Н’Динга сам попросил, чтобы его выпустили в матче «молодежки»Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев сказал, что полузащитник Дельвин Н’Динга сам выразил желание играть за «молодежку».Шахматы в Черкизове. Кто сильнее – «Локомотив» или «Спартак»?Шахматы в Черкизове. Кто сильнее – «Локомотив» или «Спартак»?«Советский спорт» анонсирует центральный матч 20-го тура.
Хоккей
Кросби, Джиордано и Ягр названы лучшими игроками пятницы в НХЛ
Футбол
Тони Пьюлис: Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»
Хоккей
Сидни Кросби: Мне повезло, что я играю с Малкиным
Баскетбол
Андрей Кириленко: Для Мозгова сборная России станет глотком свежего воздуха
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Михаил Гершкович
Михаил Гершковичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости