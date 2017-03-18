Михаил Гершкович: Отсутствие Смолова стало фатальным для «Краснодара»

Российский тренер Михаил Гершкович полагает, что травма Федора Смолова стала тяжким ударом для «Краснодара».

- Как ни странно, глобального разочарования от «Краснодара» нет. Скорее наоборот — есть приятное удивление от игры «Сельты». Испанцы предстали командой очень обученной и организованной, не позволив подопечным Шалимова сыграть в свою игру.

Ну и вновь приходится говорить о роли личности — отсутствие Смолова впереди стало для «Краснодара» фатальным, - заявил Гершкович.

Напомним, «Краснодар» в отсутствие форварда сборной России уступил «Сельте» в ответном матче 1/8 Лиги Европы и не смог пробиться в следующий раунд.

19 марта в матче 20-го тура чемпионата России команда Игоря Шалимова на своем поле сыграет с «Уфой».