Елена Веснина: Атмосфера матча с Младенович была наэлектризована

15-я ракетка мира Елена Веснина прокомментировала победу над Кристиной Младенович из Франции (6:3, 6:4) и выход в финал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«Я чувствовала атмосферу матча. Честно говоря, она была наэлектризована. Этот матч был очень важен для меня. Не каждый день ты играешь в полуфинале такого престижного турнира и борешься за выход в финал.

Когда соперница начала отыгрываться, я говорила себе, что по-прежнему веду в счете, что все еще подаю на матч. Я стараюсь сосредоточиться на позитивных мыслях. Я много раз подавала на матч в паре. Это было в финалах, финалах турниров «Большого шлема», Итогового турнира, Олимпийских игр. Так что я уже сталкивалась с таким давлением», – приводит слова Весниной официальный сайт WTA.

Напомним, соперницей Весниной в финале станет восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова, которая выбила из борьбы третьего номера мирового рейтинга Каролину Плишкову.