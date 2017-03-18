Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 0Амкар
Футбол  Локомотив- : -Спартак
Футбол  Зенит-2- : -Спартак-Нальчик
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Атлетик- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Веснина: Атмосфера матча с Младенович была наэлектризована

Источник:  WTAКомментарии

15-я ракетка мира Елена Веснина прокомментировала победу над Кристиной Младенович из Франции (6:3, 6:4) и выход в финал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«Я чувствовала атмосферу матча. Честно говоря, она была наэлектризована. Этот матч был очень важен для меня. Не каждый день ты играешь в полуфинале такого престижного турнира и борешься за выход в финал.

Когда соперница начала отыгрываться, я говорила себе, что по-прежнему веду в счете, что все еще подаю на матч. Я стараюсь сосредоточиться на позитивных мыслях. Я много раз подавала на матч в паре. Это было в финалах, финалах турниров «Большого шлема», Итогового турнира, Олимпийских игр. Так что я уже сталкивалась с таким давлением», – приводит слова Весниной официальный сайт WTA.

Напомним, соперницей Весниной в финале станет восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова, которая выбила из борьбы третьего номера мирового рейтинга Каролину Плишкову.

Матч

Младенович К. (Франция) - Веснина Е. (Россия) - 3:6, 4:6

Место и дата

18 марта 05:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Калифорнийская сказка. Веснина и Кузнецова – в финале Индиан-Уэлса!Калифорнийская сказка. Веснина и Кузнецова – в финале Индиан-Уэлса!Светлана Кузнецова и Елена Веснина разыграют между собой российский финал суперпрестижного турнира в американском Индиан-Уэлсе.Шамиль Тарпищев: Шансы Кузнецовой в финале предпочтительнееПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе в финал турнира WTA BNP Paribas Open двух российских теннисисток – Елены Весниной и Светланы Кузнецовой.Кристина Младенович: Игра Весниной оказалась слишком быстрой для меня26-я ракетка мира Кристина Младенович из Франции подвела итоги полуфинала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Еленой Весниной из России (3:6, 4:6).Светлана Кузнецова: Мы с Весниной были в одной команде в Сочи, еще когда нам было 12Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от матча с соотечественницей Еленой Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе.Кузнецова вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с ВеснинойФинал крупного турнира WTA в Индиан-Уэллсе будет полностью российским.Веснина обыграла Младенович и вышла в финал турнира в Индиан-УэллсеРоссиянка Елена Веснина стала первой финалисткой турнира WTA в Индиан-Уэллсе.Турнир в Голландии готов предоставить Шараповой wild cardРоссийская теннисистка Мария Шарапова может принять участие в турнире WTA в Хертогенбоше (Голландия). Руководители турнира могут предоставить ей wild card.Каролина Плишкова: Нельзя позволить Кузнецовой заиграть по-своему, иначе она заставит меня бегатьТретья ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о своих ожиданиях перед матчем со Светланой Кузнецовой в ½ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Кристина Младенович: Для меня не так важно, с кем теперь играть26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (3:6, 7:6 (7:4), 6:2) в четвертьфинале турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, что позволит 23-летней теннисистке из Франции дебютировать в топ-20 рейтинга WTA на следующей неделе.Елена Веснина: Заключительный гейм с Уильямс провела так, будто это мой последний гейм в жизни15-я ракетка мира Елена Веснина рассказала о том, что чувствует после победы над Винус Уильямс из США (6:2, 4:6, 6:3) и выхода в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разрядеРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.Ибрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утраИбрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Веснина обыграла Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-УэллсеРоссиянка Елена Веснина пробилась в финал турнира WTA, который проходит в американском Индиан-Уэллсе.Гарбинье Мугуруса: Я нисколько не расстроена поражением от ПлишковойСедьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча с Каролиной Плишковой из Чехии (6:7 (2:7), 6:7 (5:7)) в ¼ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Каролина Плишкова: Мне всегда удаются матчи с МугурусойТретья ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе. В ¼ финала чешская теннисистка на двух тай-брейках победила седьмого номера мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу из Испании (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)).Плишкова стала соперницей Кузнецовой по полуфиналу туринра в Индиан-УэллсеЧешка Каролина Плишкова станет соперницей россиянки Светланы Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-УэллсеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 6:3, 6:2.Веснина, обыграв Кербер, вышла в поуфинал турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Винус УильямсРоссийская теннисистка Елена Веснина в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер.Кристина Младенович: Теперь я веду в личных встречах с Халеп, с игроками из топ-5 такое происходит не так часто26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала свою победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 6:3) в матче третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Анжелик Кербер: Не помню, когда в последний раз играла с ВеснинойВторая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала победу над Полин Парментье из Франции (7:5, 3:6, 7:5) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе и высказалась о матче с Еленой Весниной.
Футбол
Златан Ибрагимович: Игры против команд Гвардиолы всегда придают мне адреналина
Теннис
Елена Веснина: Атмосфера матча с Младенович была наэлектризована
Хоккей
Евгений Малкин: Может, мы с Кросби еще десять лет будем играть за «Питтсбург» и выиграем еще два Кубка Стэнли
Футбол
Михаил Гершкович: Отсутствие Смолова стало фатальным для «Краснодара»
все новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Кристина Младенович
Кристина Младеновичвсе новости
BNP Paribas Open
BNP Paribas Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour