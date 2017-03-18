Елена Веснина: Атмосфера матча с Младенович была наэлектризована
15-я ракетка мира
Елена Веснина прокомментировала победу над Кристиной Младенович из Франции (6:3,
6:4) и выход в финал турнира WTA BNP Paribas Open в
Индиан-Уэллсе.
«Я чувствовала атмосферу матча. Честно говоря, она была наэлектризована. Этот матч был очень важен для меня. Не каждый день ты играешь в полуфинале такого престижного турнира и борешься за выход в финал.
Когда соперница начала отыгрываться, я говорила себе, что по-прежнему веду в счете, что все еще подаю на матч. Я стараюсь сосредоточиться на позитивных мыслях. Я много раз подавала на матч в паре. Это было в финалах, финалах турниров «Большого шлема», Итогового турнира, Олимпийских игр. Так что я уже сталкивалась с таким давлением», – приводит слова Весниной официальный сайт WTA.
Напомним, соперницей Весниной в финале станет восьмая ракетка мира Светлана Кузнецова, которая выбила из борьбы третьего номера мирового рейтинга Каролину Плишкову.
Матч
Младенович К. (Франция) - Веснина Е. (Россия) - 3:6, 4:6
Место и дата
18 марта 05:00, , Онлайн-трансляция