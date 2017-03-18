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Златан Ибрагимович: Игры против команд Гвардиолы всегда придают мне адреналина

Источник:  Fox Sports on MSNКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о том, что матчи с командами Хосепа Гвардиолы всегда имеют для него особое значение.

- Когда я играю против его команд, это всегда мотивирует меня, придает адреналина. Но это не личное, это часть игры.

Наши отношения с Гвардиолой быстро изменились. Сначала он звонил мне буквально каждый день, а в определенный момент просто перестал ставить меня в состав, - заявил Ибрагимович.

Напомним, отношения между тренером и футболистом испортились в «Барселоне». Хосеп Гвардиола сначала настоял на покупке Златана, а затем перестал ему доверять.

Ибрагимович выставил свои отношения с Гвардиолой в негативном свете в своей автобиографии.

Хосеп с лета 2016 года тренирует «Манчестер Сити».

Матч

Мидлсбро - Манчестер Юнайтед

Место и дата

19 марта 15:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция


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