Златан Ибрагимович: Игры против команд Гвардиолы всегда придают мне адреналина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о том, что матчи с командами Хосепа Гвардиолы всегда имеют для него особое значение.

- Когда я играю против его команд, это всегда мотивирует меня, придает адреналина. Но это не личное, это часть игры.



Наши отношения с Гвардиолой быстро изменились. Сначала он звонил мне буквально каждый день, а в определенный момент просто перестал ставить меня в состав, - заявил Ибрагимович.

Напомним, отношения между тренером и футболистом испортились в «Барселоне». Хосеп Гвардиола сначала настоял на покупке Златана, а затем перестал ему доверять.

Ибрагимович выставил свои отношения с Гвардиолой в негативном свете в своей автобиографии.

Хосеп с лета 2016 года тренирует «Манчестер Сити».