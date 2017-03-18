Кристина Младенович: Игра Весниной оказалась слишком быстрой для меня
26-я ракетка мира
Кристина Младенович из Франции подвела итоги полуфинала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Еленой Весниной из России (3:6, 4:6).
«Она провела отличный матч. Таковы мои первые впечатления, – сказала 23-летняя французская теннисистка. – Она играла очень быстро и очень агрессивно.
Не сказать, что я выглядела очень плохо на корте. Я придерживалась своего плана на матч. Я знала, что она очень агрессивный игрок, поэтому планировала играть вариативно.
Но игра оказалась слишком быстрой для меня. Вряд ли я могла сыграть намного лучше. Я старалась отыграться до самого последнего розыгрыша в обоих сетах. Думаю, я это показала».
Отметим, что в обновленном рейтинге WTA Младенович впервые в карьере поднимется в первую двадцатку.
Матч
Младенович К. (Франция) - Веснина Е. (Россия) - 3:6, 4:6
Место и дата
18 марта 05:00, , Онлайн-трансляция