Кристина Младенович: Игра Весниной оказалась слишком быстрой для меня

26-я ракетка мира Кристина Младенович из Франции подвела итоги полуфинала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Еленой Весниной из России (3:6, 4:6).

«Она провела отличный матч. Таковы мои первые впечатления, – сказала 23-летняя французская теннисистка. – Она играла очень быстро и очень агрессивно.

Не сказать, что я выглядела очень плохо на корте. Я придерживалась своего плана на матч. Я знала, что она очень агрессивный игрок, поэтому планировала играть вариативно.

Но игра оказалась слишком быстрой для меня. Вряд ли я могла сыграть намного лучше. Я старалась отыграться до самого последнего розыгрыша в обоих сетах. Думаю, я это показала».

Отметим, что в обновленном рейтинге WTA Младенович впервые в карьере поднимется в первую двадцатку.