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ВИДЕО ДНЯ: Удар из-за спины от бразильского теннисиста

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В полуфинале парного мужского турнира в Индиан Уэллсе бразильцу Бруно Соаресу удался потрясающий удар. 

Теннисист отбил переходящий мяч ударом из-за спины и впоследствии выиграл розыгрыш.

Hot sauce 🌶 🌶 🌶

Публикация от Bruno Soares (@brunosoares82)

В итоге его дуэт с Джейми Марреем уступил на чемпионском тай-брейке паре Томаш Кубот/Марсело Мело со счетом 6:3, 5:7, 5:10. 

В финале польско-бразильский дуэт сыграет против Равена Классена из ЮАР и американца Раджива Рама.  

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