ВИДЕО ДНЯ: Удар из-за спины от бразильского теннисиста
В полуфинале парного мужского турнира в Индиан Уэллсе бразильцу Бруно Соаресу удался потрясающий удар.
Теннисист отбил переходящий мяч ударом из-за спины и впоследствии выиграл розыгрыш.
В итоге его дуэт с Джейми Марреем уступил на чемпионском тай-брейке паре Томаш Кубот/Марсело Мело со счетом 6:3, 5:7, 5:10.
В финале польско-бразильский дуэт сыграет против Равена Классена из ЮАР и американца Раджива Рама.
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