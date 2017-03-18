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Сергей Родионов: Матч «Спартака-2» и «Динамо» будет настоящим московским дерби

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал об ожиданиях перед матчем 20-го тура ФНЛ «Спартак-2» – «Динамо».

«Спартаковцы тщательно готовятся к этой игре, – приводит слова Родионова официальный сайт клуба. – И нам очень интересно посмотреть на наших молодых футболистов на фоне более опытных лидеров турнира. Не исключаю каких-то сюрпризов в составе нашей команды. Так или иначе, а любителей футбола ждет в воскресенье настоящее московское дерби.

И хочу пригласить их 19 марта в 16:00 занять места на трибунах нашего замечательного стадиона «Открытие Арена», чтобы стать непосредственными свидетелями еще одного непредсказуемого противоборства красно-белых с бело-голубыми».

Напомним, матч «Спартак-2» – «Динамо» пройдет 19 марта на «Открытие Арене». Начало – 16:00 (мск).

Матч

Спартак-2 - Динамо

Место и дата

19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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