Алексей Лунин: Нимели добавил импровизации атаке «Спартака»

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча 20-го тура первенства молодежных команд с «Локомотивом» (2:1) и оценил дебют защитника Йола Одри Зепатты и форварда Сильвануса Нимели.

– Мы играли в гостях с принципиальным соперником, – приводит слова Лунина официальный сайт клуба. – Готовились к поединку, разбирали сильные и слабые стороны железнодорожников. В первом тайме зрители увидели много борьбы. Игроки «Локомотива» опасно атаковали со стандартных положений, а мы – с игры. Незадолго до перерыва нам удалось открыть счет. Во второй половине спартаковцы владели инициативой. Контролировали мяч, создавали моменты и забили второй гол. Однако концовка встречи получилась нервной.

– Как оцените игру дебютантов красно-белых камерунца Зепатты и либерийца Нимели?

– Мы поздравили ребят в раздевалке с дебютом. Считаю, что для первого матча они сыграли удачно. Особенно хорошо выглядел Нимели. Он добавил нашей атаке импровизации, и при этом она стала более качественной.

Напомним, голы у «Спартака» забили полузащитник Владлен Бабаев и Александр Ломовицкий.