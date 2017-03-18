Алексей Лунин: Нимели добавил импровизации атаке «Спартака»
Главный тренер
молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча 20-го тура
первенства молодежных команд с «Локомотивом» (2:1) и оценил дебют защитника
Йола Одри Зепатты и форварда Сильвануса Нимели.
– Мы играли в гостях с принципиальным соперником, – приводит слова Лунина официальный сайт клуба. – Готовились к поединку, разбирали сильные и слабые стороны железнодорожников. В первом тайме зрители увидели много борьбы. Игроки «Локомотива» опасно атаковали со стандартных положений, а мы – с игры. Незадолго до перерыва нам удалось открыть счет. Во второй половине спартаковцы владели инициативой. Контролировали мяч, создавали моменты и забили второй гол. Однако концовка встречи получилась нервной.
– Как оцените игру
дебютантов красно-белых камерунца Зепатты и либерийца Нимели?
– Мы поздравили ребят в раздевалке с дебютом. Считаю, что для первого матча они сыграли удачно. Особенно хорошо выглядел Нимели. Он добавил нашей атаке импровизации, и при этом она стала более качественной.
Напомним, голы у «Спартака» забили полузащитник Владлен Бабаев и Александр Ломовицкий.
Матч
Локомотив (мол) - Спартак (мол) - 1:2 (0:1)
Голы
Бабаев 43 (0:1). Ломовицкий 61 (0:2). Лысов 85 (1:2).
Состав
Локомотив (мол): Лобанцев, Рахмонов, Лапшов, Поярков (Феоктистов, 64), Самохвалов, Н'Динга (Куликов, 73), Натхо (Лысов, 48), Рыбчинский (Миранчук А., 46), Галанин, Тугарев, Галаджан (Шаров, 46)
Спартак (мол): Максименко, Миронов, Красильниченко, Лихачёв, Мамин, Зепатта, Синодзука, Бабаев (Киселёв, 90), Ломовицкий, Цыганков, Руденко
Незабитые пенальти
Тугарев (Локомотив (мол)), 70
Предупреждения:
нет - Зепатта, 29
Место и дата
17 марта 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция