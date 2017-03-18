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Сергей Ковалев: Я по-прежнему готов драться. Уорд, ты мужик или девчонка?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда подписать контракт на повторный поединок. 

- Я чувствую себя хорошо, потому что любовь людей дороже титулов. Если он мужчина, он выйдет на ринг и все докажет. Я по-прежнему жду, когда он подпишет контракт на повторный бой.

Я знаю, что выиграл первый поединок, и это не только мое мнение. Моя цель — вернуть титулы. Я рад этому поражению, оно лишь показало, сколько вокруг грязи.

Андре Уорд, если ты настоящий чемпион — ты дашь мне реванш. Ты мужик или девчонка?, - цитирует Ковалева IFL TV.

Напомним, в ноябре прошлого года Уорд победил Сергея Ковалева по очкам (114:113 на всех трех судейских картах) и отобрал у него пояса IBF, WBA и WBO.

Ранее сообщалось, что повторный бой между этими соперниками может состояться 17 июня в Лас-Вегасе.

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