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Шамиль Тарпищев: Шансы Кузнецовой в финале предпочтительнее

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе в финал турнира WTA BNP Paribas Open двух российских теннисисток – Елены Весниной и Светланы Кузнецовой.

«Очень приятно, что в такой сложной суперсерии обе наши девушки смогли выступить так успешно. В столь сложное для российского спорта время две наши теннисистки пробились в финал, я считаю это знаковым событием. Тем более что турнир проходит в США. Думаю, что это очень здорово, потому что в суперсерии WTA давно не было российской победы в таком крупном турнире.

Девушки хорошо знают друг друга, так же, как плюсы и минусы своей игры. И на первый план выйдет фактор физической готовности – кто к финалу подойдет более свежим. Я думаю, что, может быть, шансы Кузнецовой предпочтительнее», – приводит «Р-Спорт» слова Тарпищева.

Напомним, в пятницу в полуфинале Веснина нанесла поражение Кристине Младенович из Франции (6:3, 6:4), а Кузнецова выбила из борьбы Каролину Плишкову из Чехии (7:6 (7:5), 7:6 (7:2)).

Матч

Младенович К. (Франция) - Веснина Е. (Россия) - 3:6, 4:6

Место и дата

18 марта 05:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:7, 6:7

Место и дата

18 марта 06:30, , Онлайн-трансляция

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