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«Вольфсбург» нацелен на Сапату

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Наполи» Дуван Сапата, выступающий на правах аренды за «Удинезе», заинтересовал «Вольфсбург», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Двухлетняя аренда 25-летнего колумбийца в «Удинезе» подходит к концу, но шансы на то, что он заиграет в «Наполи» невелики.

По данным издания, «Вольфсбург» сделал запрос в «Наполи», чтобы выяснить планы клуба на счет Сапаты.

Ожидается, что итальянцы будут готовы расстаться с нападающим за 12 миллионов евро.

Отметим, что за три с половиной сезона в серии A Сапата забил 26 голов в 90 матчах. Также на его счету один гол в четырех матчах Лиги чемпионов и три гола в десяти матчах Лиги Европы.

Ранее Сапата играл в Аргентине за «Эстудиантес» и у себя на родине – за «Америка де Кали».

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