Руслан Нигматуллин: Тактика Карреры — не пропустить, а уж свой мяч как-нибудь заковырять

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о тактике Массимо Карреры.

- Красно-белые и в первой части чемпионата одержали много побед с минимальным счётом. Такова тактика Карреры — не пропустить, а уж свой мяч как-нибудь заковырять. Также играл и «Локомотив» начала нулевых. Мы знали, что одного гола нам хватит для победы, потому что сзади отыграем на ноль. И эта схема приносила результат.

Трудно делать какие-то выводы по первым матчам весны. Каррера же не к ним подводил команду. Еще играть и играть. Впереди все самые важные матчи. Пока не хочу петь дифирамбов итальянскому тренеру, мол, какой он молодец, потому что все еще может произойти, несмотря на восьмиочковый задел. Не хочу сглазить «Спартак», - заявил Нигматуллин в интервью RT.



Напомним, в матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет столичное дерби с «Локомотивом».

В турнирной таблице РФПЛ красно-белые опережают «Зенит» и ЦСКА на 8 очков.