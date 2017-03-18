Дик Адвокат завершит тренерскую карьеру по окончании сезона
Главный тренер «Фенербахче» голландец Дик Адвокат планирует уйти из большого футбола по окончании текущего сезона.
- В конце сезона я намерен завершить карьеру. Думаю, для этого шага настает подходящий момент, — заявил 69-летний Адвокат.
Напомним, опытный голландский специалист возглавил «Фенербахче» в августе 2016 года. На стадии 1/16 финала Лиги Европы стамбульская команда уступила «Краснодару» по сумме двух матчей.
В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенер» занимает четвертую строчку.
Ранее Дик Адвокат работал с «Зенитом» и сборной России.
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