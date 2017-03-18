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Максим Новоселов: Я - гражданин России, и паспорт менять не собираюсь

Источник:  Лента.РуКомментарии

Российский боец ММА Максим Новоселов прокомментировал получение гражданства нашей страны известными зарубежными спортсменами.

- Монсон давно хочет стать россиянином, Рой Джонс уже получил паспорт гражданина РФ. Как считаете, почему известные спортсмены стремятся обрести наше гражданство?

- Перед ними открываются новые перспективы. Россия — большая страна, которая дает им возможность открыть для себя что-то необычное.

Я — гражданин России, и я не собираюсь менять паспорт. Какой бы ни была наша страна, я здесь родился. Я здесь живу. Что же касается иностранцев, желающих получить гражданство… Наверное, России выгодно приглашать известных личностей. Для страны почетно и приятно, что люди стремятся приехать не в Монголию или Китай, а именно сюда. Те же в свою очередь должны понимать, в какую страну попали, - рассказал Новоселов в интервью «Ленте.ру».

22 апреля в Курске Максим Новоселов проведет поединок с 46-летним Джеффом Монсоном. 


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