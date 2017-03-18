Максим Новоселов: Трудно сказать, как будет выглядеть в бою Александр Емельяненко. В тюрьме не бывает легко

Российский боец ММА Максим Новоселов прокомментировал готовящееся возвращение в большой спорт тяжеловеса Александра Емельяненко.

- Я не знаю, насколько Александр сейчас готов к поединку. Думаю, он времени зря не терял, готовился. С его техникой он вполне может победить. Но опять же, все покажет бой. Время идет, спортсмены по-разному проводят подготовку. К тому же мешают и сторонние факторы: болезни, травмы. Емельяненко долго не выходил на ринг. Поэтому трудно сказать, как он будет выглядеть.

В тюрьме в принципе не бывает легко. В первый раз я отбывал большой срок, во второй поменьше. После первого у меня остались некоторые навыки, я был и физически подготовлен. В 2012 году я четко знал, что меня ждет. Поэтому занимался спортом, старался времени зря не терять, - рассказал Новоселов в интервью «Ленте.ру».

22 апреля в Курске Максим Новоселов проведет поединок с 46-летним Джеффом Монсоном.





