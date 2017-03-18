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Гол Кузнецова в ворота «Амкара» принес «Томи» первую победу с сентября

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«Томь» одержала победу в матче 20-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (1:0) на стадионе «Труд» в Томске.

Единственный гол на 24-й минуте ударом со штрафного забил полузащитник Сергей Кузнецов.

Таким образом, «Томь» прервала серию из 12 туров без побед. До этого в последний раз команда Валерия Петракова выигрывала 17 сентября в домашнем матче с «Арсеналом».

Кроме того, гол Кузнецова стал для «Томи» вторым в десяти играх.

«Томь» набрала 12 очков и продолжает занимать последнее место в премьер-лиге. У «Амкара» осталось 30 очков и шестое место.

В 21-м туре 1 апреля «Томь» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Амкар» в этот же день примет «Терек».

РФПЛ

20-й тур

Матч

Томь - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Кузнецов 24 (1:0).

Состав

Томь: Солосин, Осипов, Митерев, Баляйкин, Попов, Пугин, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Сасин, Соболев (Макурин, 74)

Амкар: Хомич, Занев, Конде, Идову, Огуде, Костюков (Зайцев, 57), Гол, Гиголаев (Йовичич, 75), Комолов, Гасилин (Салугин, 62), Бодул

Предупреждения:

Осипов, 35; Пугин, 37; Попов, 48 - Гол, 47; Конде, 61; Зайцев, 79; Идову, 84; Йовичич, 90

Судья:

Тимур Арсланбеков (Россия)

Место и дата

18 марта 11:30, Труд, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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