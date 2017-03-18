Гол Кузнецова в ворота «Амкара» принес «Томи» первую победу с сентября

«Томь» одержала победу в матче 20-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (1:0) на стадионе «Труд» в Томске.

Единственный гол на 24-й минуте ударом со штрафного забил полузащитник Сергей Кузнецов.

Таким образом, «Томь» прервала серию из 12 туров без побед. До этого в последний раз команда Валерия Петракова выигрывала 17 сентября в домашнем матче с «Арсеналом».

Кроме того, гол Кузнецова стал для «Томи» вторым в десяти играх.

«Томь» набрала 12 очков и продолжает занимать последнее место в премьер-лиге. У «Амкара» осталось 30 очков и шестое место.

В 21-м туре 1 апреля «Томь» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Амкар» в этот же день примет «Терек».

РФПЛ

20-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча