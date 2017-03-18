Василий Карасев: Сложно настроиться на команду, которая не одержала ни одной победы
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тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой
лиги ВТБ против «Пармы».
– Я бы не сказал, что «Парма» – команда, которая поставляет
очки. Сложно настроиться на команду, которая не одержала ни одной победы. Но
если расслабиться, то могут быть проблемы. В таких играх мы не имеем права
терять очки, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч «Зенит» – «Парма» пройдет 18 марта в
Петербурге и начнется в 18:00.
Команда Василия Карасева с 16 победами занимает второе место в Единой лиге ВТБ, клуб из Перми идет на последнем тринадцатом месте без побед в активе.
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