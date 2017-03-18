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Василий Карасев: Сложно настроиться на команду, которая не одержала ни одной победы

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы».

– Я бы не сказал, что «Парма» – команда, которая поставляет очки. Сложно настроиться на команду, которая не одержала ни одной победы. Но если расслабиться, то могут быть проблемы. В таких играх мы не имеем права терять очки, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенит» – «Парма» пройдет 18 марта в Петербурге и начнется в 18:00.

Команда Василия Карасева с 16 победами занимает второе место в Единой лиге ВТБ, клуб из Перми идет на последнем тринадцатом месте без побед в активе.

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