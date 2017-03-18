Игорь Лебеденко: Может, «Тереку» и не хватает Иванова, но команда не может зависеть от одного игрока

Форвард «Терека» Игорь Лебеденко оценил два матча команды после возобновления чемпионата и рассказал, чего ждет от игры 20-го тура с ЦСКА.

«Сейчас нет возможности оценить ЦСКА. Они провели одну нулевую игру (0:0 – с «Зенитом»), а по матчу с «Томью» не очень уместно будет сравнивать. Они выиграли этот матч, но так и должно было случиться.

У ЦСКА сейчас новый тренер, и только несколько туров дадут ответ на вопрос, какой будет команда. Тем не менее, надо стараться показать свои лучшие качества, победить и реабилитироваться за одно очко, которого мало на данный момент.

Первый матч после перерыва получился хорошим: мы создавали моменты, только не использовали их. Во второй игре в Ростове нам больше повезло, что набрали очко, потому что там тяжело было что-то создать.

Может, не хватает Олега Иванова, может, чего-то еще не хватает. Команда не может зависеть от единственного игрока. «Терек» всегда славился командной игрой, поэтому независимо от того, кто выходит на поле, мы всегда должны показывать одинаковый футбол», – сказал Лебеденко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, матч «Терек» – ЦСКА пройдет 19 марта на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча