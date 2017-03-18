Двукратного чемпиона мира Мартина Сундбю во время марафона в Норвегии сбил снегоход
Знаменитый норвежский лыжник Мартин Сундбю был сбит снегоходом на трассе.
- Инцидент произошел во время знаменитого марафона «Биркебейнерреннет», дистанция которого проходит между городами Рена и Лиллехаммер. За 21,5 километра до финиша сопроводительный снегоход задел титулованного лыжника. Тот упал, но сумел подняться и продолжить борьбу.
32-летний Мартин Сундбю - двукратный чемпион мира, обладатель серебряной и бронзовой медалей на Олимпиаде-2014 в Сочи.
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