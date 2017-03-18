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Стэмкос провел первую полноценную тренировку после травмы

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Капитан «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос впервые после травмы тренировался без ограничений, сообщает Sportsnet.ca.

В пятницу 27-летний канадец участвовал в занятии наравне со всеми. Его партнерами по звену стали Никита Кучеров и Брэйден Пойнт.

При этом Стэмкос пока не готов отвечать на вопрос, когда сможет выйти на лед в официальном матче.

«Как только я буду готов на 100 процентов, я вернусь, – сказал Стэмкос. – Это вопрос, на который я не могу ответить. Процесс восстановления не проходил гладко. Иногда казалось, что лучше мне уже не будет никогда, а через неделю все резко изменялось в лучшую сторону.

Я сыграю, когда буду готов. На данный момент я этого не чувствую. Но это только начало».

Напомним, Стэмкос получил травму колена в ноябре. Изначально планировалось, что он пропустит четыре месяца.

До травмы форвард набрал 20 (9+11) очков в 17 матчах.

Добавим, что до конца регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» проведет 12 матчей. На данный момент команда отстает от зоны wild card Восточной конференции на одно очко.

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