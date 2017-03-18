Гаджи Гаджиев: Сегодня «Амкар» не был профессиональной командой, за что и был наказан

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от «Томи» (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

- Самое серьезное замечание к команде сводится к тому, что в нескольких эпизодах мы играли не так, как должна играть профессиональная, организованная команда. Одна группа игроков что-то одно делает, а другая — другое. Наказание последовало незамедлительно. Жаль, что потеряли очки таким образом.



В концовке игры было сложно. Когда вся команда запирается в штрафной, в пас не сыграешь, а подачи были некачественными. Тем не менее, нужно поздравить «Томь» и ее болельщиков с победой, - заявил Гаджиев.

Единственный гол на 24-й минуте ударом со штрафного забил полузащитник Сергей Кузнецов.

Таким образом, «Томь» прервала серию из 12 туров без побед. До этого в последний раз команда Валерия Петракова выигрывала 17 сентября в домашнем матче с «Арсеналом».

«Томь» набрала 12 очков и продолжает занимать последнее место в премьер-лиге. У «Амкара» осталось 30 очков и шестое место.

В 21-м туре 1 апреля «Томь» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Амкар» в этот же день примет «Терек».



