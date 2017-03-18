Гаджи Гаджиев: Сегодня «Амкар» не был профессиональной командой, за что и был наказан
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от «Томи» (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России.
- Самое серьезное замечание к команде сводится к тому, что в нескольких эпизодах мы играли не так, как должна
играть профессиональная, организованная команда. Одна группа игроков что-то одно
делает, а другая — другое. Наказание последовало незамедлительно. Жаль, что
потеряли очки таким образом.
В концовке игры было сложно. Когда вся команда запирается в штрафной, в пас не сыграешь, а подачи были некачественными. Тем не менее, нужно поздравить «Томь» и ее болельщиков с победой, - заявил Гаджиев.
Единственный гол на 24-й минуте ударом со штрафного забил полузащитник Сергей Кузнецов.
Таким образом, «Томь» прервала серию из 12 туров без побед. До этого в последний раз команда Валерия Петракова выигрывала 17 сентября в домашнем матче с «Арсеналом».
«Томь» набрала 12 очков и продолжает занимать последнее место в премьер-лиге. У «Амкара» осталось 30 очков и шестое место.
В 21-м туре 1 апреля «Томь» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Амкар» в этот же день примет «Терек».
Матч
Голы
Кузнецов 24 (1:0).
Состав
Томь: Солосин, Осипов, Митерев, Баляйкин, Попов, Пугин, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Сасин, Соболев (Макурин, 74)
Амкар: Хомич, Занев, Конде, Идову, Огуде, Костюков (Зайцев, 57), Гол, Гиголаев (Йовичич, 75), Комолов, Гасилин (Салугин, 62), Бодул
Предупреждения:
Осипов, 35; Пугин, 37; Попов, 48 - Гол, 47; Конде, 61; Зайцев, 79; Идову, 84; Йовичич, 90
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
18 марта 11:30, Труд, Текстовая трансляция