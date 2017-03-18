Мемфис Депай: Я был недостаточно хорош для Моуринью

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед», в составе которого он провел полтора сезона.

«Я не злюсь на Моуринью. На тренировках я делал то, что должен был. Конечно, его выбор был мне непонятен, но он главный тренер. Мне оставалось только принимать его решения. Думаю, я был недостаточно хорош для него. Но все в порядке, я покажу то, что умею, здесь. Я вернусь на самый высокий уровень, и посмотрим, что будет дальше.

Уход из «Манчестер Юнайтед»? Это было несложно. Я молод, и мне нужно играть. До перехода в «Лион» в последний раз я провел на поле 90 минут год назад. Это невероятно», – приводит Goal.com слова Депая.

Напомним, 23-летний голландец сменил «Манчестер Юнайтед» на «Лион» в зимнее трансферное окно. В девяти матчах лиги 1 он забил пять голов и сделал четыре голевые передачи.