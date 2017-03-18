Валерий Рейнгольд: Если «Спартак» настроится – «Локомотиву» делать нечего

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча красно-белых в 20-м туре РФПЛ с «Локомотивом».

«По игре и по составу «Спартак» сильнее всех в лиге. Хотя вопрос о чемпионстве еще никто не снимал, и вешать золотые медали на красно-белых очень рано.

«Мне очень понравилась игра «Локомотива» с Краснодаром». Второй тайм команда «железнодорожники» провалили. Уступили середину поля и пропустили два мяча. Но это был футбол, который можно смотреть. Я получил удовольствие от игры.

Семин способен очень хорошо настроить «Локомотив». Но я бы ему посоветовал сконцентрироваться на Кубке России. Победа в нем будет приличным результатом. Но зная Семина, уверен, что и в чемпионате «Локомотив» продолжить бодаться.

При этом если футболисты «Спартак» выйдут с правильным настроем – «Локомотиву» делать нечего. Боюсь лишь того, как бы «Спартак» не вышел расслабленным на игру, как это было в матче с «Анжи».

Ари? Он там один в нападении. Один футболист ничего сделать не сможет. Тем более, что «Спартак» достойно играет в обороне», - считает Валерий Леонидович.

Напомним, что «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Спеартак» с 44 очками лидирует в турнирной таблице, а «Локомотив» расположился на 10-й строчке, имея в активе 26 баллов.