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Бернард Хопкинс: Головкин - это маленький Джордж Форман, но я побеждал ребят и посильнее

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс оценил уровень мастерства и силу удара Геннадия Головкина.

- Я знаю, как работал бы с ним. Геннадий запугивает соперника, выходит уничтожать мощью и постоянным прессингом. Я был успешен в боях с парнями вроде него, потому что всегда был устойчив психологически.

Дэнни Джейкобс более точный и аккуратный панчер. Головкин — парень с тяжелым ударом. Он - как маленький и быстрый Джордж Форман, который бьет тебя прямо в лоб. У меня такой физической силы никогда не было, но я побеждал ребят и посильнее, - рассказал Хопкинс.

И Хопкинс такой молодой... Как стать чемпионом мира в 49 лет

Напомним, Бернард Хопкинс дал прогноз, согласно которому американец Дэниел Джейкобс победит Геннадий Головкина 19 марта судейским решением.

Бой состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». На кону будут стоять чемпионские пояса в среднем весе по версиям WBA, IBF и WBC, ныне принадлежащие боксеру из Казахстана.

Головкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрах

Специальный выпуск программы «Держи удар», посвященный бою Головкин - Джейкобс:


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