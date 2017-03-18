Каролина Плишкова: Кузнецова почти не ошибалась с задней линии
Третья ракетка мира
Каролина Плишкова подвела итоги полуфинала турнира WTA BNP Paribas Open в
Индиан-Уэллсе со Светланой Кузнецовой (6:7 (5:7), 6:7 (2:7)).
«Сегодня она почти не ошибалась с задней линии. Она играла по-настоящему здорово, чувствовала мяч. Она даже подавала хорошо. Эта была лучшая игра с ее стороны, которую она показывала в наших матчах.
Мне была нужна такая игра. Это мое третье поражение в сезоне, но я играла в этом матче лучше, чем в двух предыдущих, которые проиграла. Это определенно позитивный момент», – приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.
Напомним, в нынешнем сезоне 24-летняя чешская теннисистка выиграла турниры в Брисбене и Дохе.
Также она дошла до четвертьфинала Australian Open, где потерпела поражение от Мирьяны Лючич-Барони из Хорватии и проиграла Кристине Младенович из Франции в первом круге турнира в Дубае.
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:7, 6:7
Место и дата
18 марта 06:30, , Онлайн-трансляция