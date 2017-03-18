Валерий Петраков: В победе над «Амкаром» есть немножко чуда

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков оценил игру команды в матче 20-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (1:0) на стадионе «Труд» в Томске.

«Конечно, немножко чуда есть. Второй тайм играли при полном преимуществе «Амкара» и очень тяжело было сдерживать.

А первый тайм был хороший, доволен качеством игры. Физически, конечно, мы слабее, особенно молодые ребята, но это связано только с одним проведенным сбором», – приводит ТАСС слова Петракова.

Напомним, единственный гол в матче на 24-й минуте ударом со штрафного забил полузащитник Сергей Кузнецов.

«Томь» прервала серию из 12 туров без побед. До этого в последний раз команда Петракова выигрывала 17 сентября в домашнем матче с «Арсеналом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча