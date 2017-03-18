Валерий Петраков: В победе над «Амкаром» есть немножко чуда
Главный тренер «Томи»
Валерий Петраков оценил игру команды в матче 20-го тура премьер-лиги с «Амкаром»
(1:0) на стадионе «Труд» в Томске.
«Конечно, немножко чуда есть. Второй тайм играли при полном
преимуществе «Амкара» и очень тяжело было сдерживать.
А первый тайм был хороший, доволен качеством игры. Физически,
конечно, мы слабее, особенно молодые ребята, но это связано только с одним
проведенным сбором», – приводит ТАСС слова Петракова.
Напомним, единственный гол в матче на 24-й минуте ударом со штрафного забил полузащитник Сергей Кузнецов.
«Томь» прервала серию из 12 туров без побед. До этого в последний раз команда Петракова выигрывала 17 сентября в домашнем матче с «Арсеналом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Кузнецов 24 (1:0).
Состав
Томь: Солосин, Осипов, Митерев, Баляйкин, Попов, Пугин, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Сасин, Соболев (Макурин, 74)
Амкар: Хомич, Занев, Конде, Идову, Огуде, Костюков (Зайцев, 57), Гол, Гиголаев (Йовичич, 75), Комолов, Гасилин (Салугин, 62), Бодул
Предупреждения:
Осипов, 35; Пугин, 37; Попов, 48 - Гол, 47; Конде, 61; Зайцев, 79; Идову, 84; Йовичич, 90
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
18 марта 11:30, Труд, Текстовая трансляция