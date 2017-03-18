Подольски завершит карьеру в сборной Германии матчем с Англией

Товарищеский матч с Англией станет последним для форварда Лукаса Подольски в сборной Германии.

Главный тренер бундестим Йоахим Лев включил 31-летнего нападающего в состав команды, чтобы дать ему возможность провести прощальный матч за сборную.

«Здорово, что Лукас попрощается со сборной таким замечательным способом. Он заслужил этого. Матчи с Англией всегда были настоящей классикой. Более того, игра пройдет перед фантастическими болельщиками из Дортмунда. Я уверен, что на стадионе будет невероятная атмосфера», – приводит слова Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Матч с Англией станет для Подольски 130-м в сборной Германии. Впервые он сыграл за национальную команду 6 апреля 2004 года в товарищеском матче с Венгрией в Кайзерслаутерне. На данный момент у Подольски 48 голов за сборную.

Напомним, с 2015 года форвард выступает за «Галатасарай», а после окончания сезона перейдет в японский клуб «Виссел Кобе».

Матч Германия – Англия пройдет 22 марта в Дортмунде.