Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 0Амкар
Футбол  Локомотив- : -Спартак
Футбол  Зенит-2- : -Спартак-Нальчик
Футбол  Урал1 : 0Рубин
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Атлетик- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Подольски завершит карьеру в сборной Германии матчем с Англией

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Товарищеский матч с Англией станет последним для форварда Лукаса Подольски в сборной Германии.

Главный тренер бундестим Йоахим Лев включил 31-летнего нападающего в состав команды, чтобы дать ему возможность провести прощальный матч за сборную.

«Здорово, что Лукас попрощается со сборной таким замечательным способом. Он заслужил этого. Матчи с Англией всегда были настоящей классикой. Более того, игра пройдет перед фантастическими болельщиками из Дортмунда. Я уверен, что на стадионе будет невероятная атмосфера», – приводит слова Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Матч с Англией станет для Подольски 130-м в сборной Германии. Впервые он сыграл за национальную команду 6 апреля 2004 года в товарищеском матче с Венгрией в Кайзерслаутерне. На данный момент у Подольски 48 голов за сборную.

Напомним, с 2015 года форвард выступает за «Галатасарай», а после окончания сезона перейдет в японский клуб «Виссел Кобе».

Матч Германия – Англия пройдет 22 марта в Дортмунде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Педро, Де Хеа и Мората вызваны в сборную Испании на матчи с Израилем и ФранциейТренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшими матчам на международном уровне.Германия назвала состав на матчи с Англией и АзербайджаномСтал известен состав сборной Германии на матчи со сборными Англии и Азербайджана.Витсель вызван в сборную Бельгии на матч с РоссиейСборная Бельгии назвала состав на товарищеский матч со сборной России, а также на матч квалификации ЧМ-2018 со сборной Греции. В состав попал и бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Хендерсон, Руни и Старридж пропустят матчи сборной Англии с Германией и ЛитвойТренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшим матчам на международном уровне.Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для болельщиков матча Россия – БельгияАдминистрация Краснодарского края опубликовала памятку для фанатов, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Бельгии.Свен-Еран Эрикссон: Да, Руни может оказаться в чемпионате КитаяБывший главный тренер сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон высказался о ситуации нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, а также выразил мнение, что клуб должен продлить контракт с 35-летним нападающим Златаном Ибрагимовичем.Марио Гомес покинет сборную Германии после чемпионата мира-2018Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес намерен покинуть сборную Германии после чемпионата мира 2018 года.Назначены арбитры на матчи сборной России с Бельгией и Кот д'ИвуаромСтали известны имена судей, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России по футболу.Кафу: Россия – фаворит Кубка конфедераций, и не так важно, что некоторые болельщики не верят в успех сборнойДвукратный чемпион мира Кафу после посещения Санкт-Петербурга назвал Россию фаворитом Кубка конфедераций.Александр Тарханов: Не факт, что Бухаров будет играть в сборнойГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о вызове в сборную России нападающего «Ростова» Александра Бухарова.Сборная Германии в марте проведет товарищеские матчи с Бразилией и ИспаниейСборная Германии в марте в рамках товарищеских матчей сыграет с командами Бразилии и Испании.Кубанский казачий хор исполнит гимны на матче Россия – БельгияГимны России и Бельгии перед товарищеским матчем в Сочи исполнит Кубанский казачий хор.Журналист La Gazzetta dello Sport: Какая разница, с кем играть сборной России – с Бразилией или с Катаром?Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал изменения в графике контрольных матчей сборной России по футболу.Джеррард может стать тренером сборной АнглииБывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии, сообщает The Independent.На товарищеский матч Россия – Бельгия продано более 18 тысяч билетовБолее 18 тысяч билетов продано на товарищеский футбольный матч сборных России и Бельгии, который состоится 28 марта в Бельгии.Бернд Шторк: Товарищеский матч с Россией – отличная возможность подготовиться к АндорреГлавный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк рассказал о важности товарищеского матча с Россией.Кафу: Мне кажется, на Кубке Конфедераций нас ждет финал Германия – РоссияЧемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поделился мнением о шансах сборной России на Кубке Конфедераций – 2017.Никита Симонян: Чили, и Венгрия – это команды высокого уровняВице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал соперников сборной России по товарищеским матчам в июне.Сборная России проведет товарищеские матчи с Венгрией и Чили в июнеСборная России проведет товарищеские матчи с Венгрией и Чили в июнеОпределились соперники сборной России по товарищеским матчам в июне. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Сборная Бразилии не сыграет с Россией товарищеский матч в июнеСборная Бразилии по футболу не планирует проводить товарищеский матч против команды России в июне. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Футбол
Ари: В «Краснодаре» произошла странная и неприятная история
Футбол
Валерий Петраков: В победе над «Амкаром» есть немножко чуда
Бокс
Бернард Хопкинс: Головкин - это маленький Джордж Форман, но я побеждал ребят и посильнее
Футбол
Валерий Рейнгольд: Если «Спартак» настроится – «Локомотиву» делать нечего
все новости
Германия
Германиякалендарьстатистика
Англия
Англиякалендарьстатистика
Лукас Подольски
Лукас Подольскивсе новости
Йоахим Лёв
Йоахим Лёввсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости